Экс-форвард «Ак Барса» Ричардс рассказал историю про медосмотр клуба в 2004 году

Экс-форвард клубов НХЛ Брэд Ричардс, выступавший за «Ак Барс» в сезоне-2004/2005 во время локаута, рассказал, почему решил отправиться в Россию.



«Мы с Винни (Венсан Лекавалье. — Прим. «Чемпионата») отправились туда ради приключения по типу: «Давай попробуем это». Это было весело, но я пробыл в России всего шесть-семь недель, так как мне пришлось делать операцию на бедре. А вот Винни остался на весь год – платили хорошие деньги. Состав «Ак Барса» был похож на те, что были в НХЛ. Тогда за нас играли [Илья] Ковальчук, [Алексей] Ковалёв, [Руслан] Салей и [Николай] Антропов.



Был с нами Фред Брэтуэйт. С ним была одна история. Мы с Винни проходим медосмотр, и Фред говорит: «Парни, расскажете мне потом, о чём вас просил последний доктор. Там была какая-то очень странная тема». Мы заходим в кабинет, там дед лет восьмидесяти. Он просит нас снять штаны. Мы сняли, повернулись, оделись. Я, кстати, до сих пор не знаю, для чего это всё было. Фредди спрашивает: «Вас тоже просили снять штаны?» Мы отвечаем, что да. И он такой: «Фух, а я думал, что он только меня просил, так как ему хотелось посмотреть на темнокожего».



У нас в команде был Каспер (Дарюс Каспарайтис. — Прим. «Чемпионата»), поэтому все хорошо заботились о нас. Хотя если выходишь в город, то нужно убедиться, что взял паспорт. Его могли попросить показать на улице. Также нужно убедиться, что не взял с собой кошелёк. Иначе его могли забрать даже полицейские, и тебе пришлось бы заплатить, чтобы вернуть его», – рассказал Ричардс в подкасте Spittin’ Chiclets.