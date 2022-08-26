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Р. Ротенберг сообщил о подписании нового контракта с защитником Никишиным

Р. Ротенберг сообщил о подписании нового контракта с защитником Никишиным
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг сообщил о подписании нового контракта с защитником Александром Никишиным.

«Молодой и дерзкий Саша с нами на три года! Работаем», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

20-летний игрок перешёл в СКА в конце июля в обмен на нападающих Фёдора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля, Максима Кровякова и защитника Никиту Седова, а также права на Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова. Также московский клуб получил денежную компенсацию.

Прошлый контракт Никишина действовал до 2024 года.

На счету молодого защитника 105 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых он набрал 23 (10+13) очка, также он провёл 10 встреч в плей-офф, заработав 3 (1+2) балла.

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