Р. Ротенберг сообщил о подписании нового контракта с защитником Никишиным

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг сообщил о подписании нового контракта с защитником Александром Никишиным.
«Молодой и дерзкий Саша с нами на три года! Работаем», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
20-летний игрок перешёл в СКА в конце июля в обмен на нападающих Фёдора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля, Максима Кровякова и защитника Никиту Седова, а также права на Кирилла Марченко, Ивана Морозова, Михаила Мальцева и Германа Рубцова. Также московский клуб получил денежную компенсацию.
Прошлый контракт Никишина действовал до 2024 года.
На счету молодого защитника 105 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых он набрал 23 (10+13) очка, также он провёл 10 встреч в плей-офф, заработав 3 (1+2) балла.
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