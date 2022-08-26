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Канадский форвард Спунер: я легко решился на возвращение в Минск

Канадский форвард Спунер: я легко решился на возвращение в Минск
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Канадский нападающий Райан Спунер назвал причины возвращения в минское «Динамо», а также поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.

«Различие Минска и Екатеринбурга? Екатеринбург находится достаточно далеко, моя жена не смогла получить визу. Ранее я играл два года в Минске, и мне всё нравилось: игроки в команде, тренерский штаб. Клуб конкурентоспособен, Минск — отличный город. Поэтому я легко решился на возвращение.

Ожидания от сезона, 68 матчей — достаточно много для КХЛ? Я играл в Северной Америке восемь лет, мы играли по 82 матча в сезоне. Да, в этом году чемпионат КХЛ будет длиннее. Нужно быть умнее. Команде необходимо стараться побеждать в каждой игре. Если ты выходишь на матч и отдаёшь всего себя и всё работает, то ты можешь получить хороший результат.

У нас много хоккеистов с опытом в НХЛ? Да, эти ребята знают, как побеждать. Это лучшая лига в мире, ты не сможешь там играть, если будешь выступать плохо. В любом уголке мира, в каждой игре побеждает тот, кто делает меньше ошибок, лучше общается между собой, прикладывает больше усилий. У нас всё это есть и мы готовы к сезону», — сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.

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