Якупов: безумная ротация — бред вообще. Приехал на игру, а тебя в составе нет, ну что это?

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов поделился мнением о ротации в хоккейной команде.



«Стабильность в принципе всегда хочется обрести, ты идёшь к этому, но иногда не можешь контролировать какие-то вещи. Мне нравится, когда играют лучшие, то есть вот есть состав, и он играет. Понятно, бывает, ставят другого игрока, если болезнь или травмы, но нет никакой безумной ротации, когда две сыграл, одну отдохнул или ещё как-то. Это бред вообще. Мне кажется, что если ты достоин играть, то ты играешь, а вот эти замены, карусели… В «Авангарде» никогда такого не было, хотя и молодёжь есть подрастающая, когда непонятно, играешь ты завтра или нет, готовиться или не надо. Приехал на игру, а тебя в составе нет, ну что это? В Омске это невозможно.



Нет, ну вы у любого хоккеиста спросите, нравится ли ему ротация? Не думаю, что хоть один игрок скажет: «Блин, я четыре матча подряд сыграл, мне надо отдохнуть». Любому хоккеисту легче быть в ритме постоянно, он не хочет тренироваться бесконечно. Чем больше игр, тем интереснее, ведь ты деньги зарабатываешь не за тренировки, а за то, что даёшь результат команде, городу и болельщикам, которые на тебя приходят. Сколько у нас игроков, которые не могут себя реализовать, потому что им не дают стабильно играть! Я просто не понимаю этого», — сказал Якупов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.



Полное интервью с Наилем Якуповым читайте на «Чемпионате»: