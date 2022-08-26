«В «Авангарде» не стоит вопрос: кто выживет, тот и играет». Откровенный Наиль Якупов

Нападающего Наиля Якупова можно назвать старожилом «Авангарда» — форвард начинает в сибирской команде уже третий сезон подряд. Перед переходом в омский клуб Якупов пережил неприятный отрезок в карьере, вместивший в себя обмен из СКА сначала в «Витязь», а потом и в «Амур», но «ястребы» протянули первому номеру драфта НХЛ — 2012 руку помощи, и в результате он стал важной частью омского коллектива. В чемпионском сезоне Якупов из-за проблем со здоровьем не сыграл ни одного матча, но постоянно был рядом с командой и стал одним из тех, кто поддерживал семейную атмосферу в раздевалке «Авангарда».

Прошлый сезон не оправдал надежд Якупова, так же, как и всего клуба, но сейчас Наиль вместе с вернувшейся в Омск командой готов к новому вызову. В эксклюзивной и откровенной беседе с корреспондентом «Чемпионата» форвард рассказал о специфике работы нового главного тренера «ястребов» Дмитрия Рябыкина, высказал мнение о драках на первых минутах матча, порассуждал об организации «Авангард» и Омске, а также выразил своё отношение к ротации в хоккейных командах и публикации зарплат игроков в прессе.

«Драки не несут абсолютно никакого посыла. Но у игроков «Сочи» будут проблемы, если они это не сделают»

— Вчера вы сыграли первый матч в предсезонке, почему не выходили на турнире в Сочи?

— Там небольшое недоразумение случилось. Подробности не могу раскрыть, слишком смешно. Скажем так, небольшое повреждение было. Получился внеплановый отпуск в Сочи, хотя и полноценно воспользоваться им не удалось.

— Как вам очередной перформанс от Андрея Назарова?

— Никак. Мы — хоккеисты и играем в хоккей. Болельщики приходят, дети, посмотреть на игру, получить удовольствие. Да, кто-то, наверное, получает удовольствие и от драк, но на первом месте должен быть хоккей. Кроме того, это очень травмоопасно, и я считаю, что никакого посыла эти драки не несут абсолютно.

Мы не можем залезть в голову к игрокам «Сочи», как-то осуждать их. Им говорят драться, и они дерутся. Если они не смогут это сделать, то у них, наверное, будут проблемы. Но моё мнение — этому не место в хоккее, тем более в предсезонке. Просто слов нет.

— Может быть, две драки в предсезонке ещё сильнее сплотили коллектив?

— Я понимаю, когда есть игроки, предрасположенные к боям на льду. Нормально, когда есть обоюдное согласие и желание у хоккеистов побиться. Но когда на стартовом вбрасывании скидывают перчатки, а люди не готовы к этому и не хотят драться, да им это и не надо…

Конечно, это как-то сплачивает. Здорово, что ребята могут за себя постоять. Но есть и другие моменты, которые могут сплотить команду, сделать парней ближе друг к другу. Вовсе не обязательно всё время драться.

«Самое главное при Рябыкине — нет никакого напряжения. Всё так, как и должно быть»

— Первая предсезонка у Дмитрия Рябыкина: чем она отличается от предсезонки у Хартли?

— Глобально ничем не отличается: та же система, та же подготовка, те же тренировки, те же тренеры по физподготовке. Никто не уходит от традиционного плана, да и смысла нет ничего нового придумывать — всё и так отлично работает. Отличия в том, что нет сейчас такого щепетильного внимания к деталям, как у Боба. Но новички команды всё равно ощущают, что очень много времени уделяется различным мелочам, к которым «старички» привыкли. Так что ребятам всё равно требуется время на адаптацию.

Считаю, что эта предсезонная подготовка у нас была проведена правильно, с умом. Такая, какая она и должна быть. Потому что не должно быть задачи загнать людей, нельзя ставить вопрос так, что, кто выживет, тот и будет играть. Конечно, нам было тяжело, но это всё приближённо к хоккею. Тяжело на льду, в зале — вполне терпимо. Не было тех тренировок, которые приносили бы ущерб твоему здоровью, и выходные были, и время для реабилитации, восстановления. Это очень правильные и настоящие сборы спортсменов.

— Рябыкин, очевидно, даёт больше свободы нападающим. Как это выражается в установках на матчи?

— Откровенно говоря, нет явного направления на то, что мы бы делали всё, что хотели. У нас есть система, и в первую очередь нужно выполнять задание. Но не настолько много деталей, не настолько всё скрупулёзно под лупой разбирается. В любом случае ошибаются все, но если игрок быстро трансформируется, быстро забывает неудачный момент, то никто ему слова плохого не скажет. Мне кажется, любой тренер будет давать шансы хоккеисту, у которого очевидна самоотдача.

Свобода — да, она есть, но голы надо забивать. Крутить-вертеть — это пожалуйста, но и бросать нужно не забывать. Так нам говорит Рябыкин.

— Как раз сейчас есть ощущение, что из-за увеличившейся свободы действий стало меньше бросков.

— Да, такая проблема есть, но она всегда была. Но где броски, там должен быть и хороший скрин перед вратарём. Конечно, хочется больше атаковать, однако соперник тоже не стоит, все активно играют, и тут многое зависит от мастерства.

— Что новое привнёс Рябыкин, став главным тренером, в атмосферу в команде?

— На самом деле, всё то же самое. Дмитрий Анатольевич ведь очень давно в клубе, все его знают, с кем-то он ещё сам работал, когда игроком был. Но самое главное сейчас — нет никакого напряжения, он много разговаривает с ребятами, старается быть ближе к нам в определённые моменты. Однако в то же время понятно, что он — главный тренер. Пока у нас в команде всё так, как и должно быть. Дай бог, чтобы и в сезоне всё так продолжилось.

Дмитрий Рябыкин на тренерской скамье Фото: Смирнов Илья, photo.khl.ru

«Не встречал ещё города в России, где любят хоккей, как в Омске. Люди реально с ума сходят»

— Вы начинаете уже третий сезон в «Авангарде». Чем привлекает эта организация?

— Стабильность, профессионализм, отличный персонал. Задержек нет по зарплате (смеётся). Нет, ну это действительно важно, что ни говори. Да всё здорово на самом деле, начиная с экипировки и заканчивая организацией поездок и всё прочее.

Здорово, когда привыкаешь к одной команде, из-за этого легче готовиться к новым сезонам. Понятно, что сейчас у нас переезд был, но он прошёл довольно легко. Конечно, Омск отличается от Москвы в том плане, что в сибирском городе всё в шаговой доступности, а в столице приходилось много ездить. Так что появляется больше времени на восстановление, на сон и так далее. Так что только хорошее могу сказать про «Авангард».

— В Омске уже успели как-то обжиться, понять что-то о городе, о жителях?

— Да, достаточно было времени. Радует, что это солнечный город, было очень жарко летом. Если брать людей и фанатов, то могу сказать, что я не встречал ещё города в России, где настолько любят хоккей, где так много узнают всегда и везде. Здесь всё пропитано «Авангардом», плакаты, баннеры, магазины — короче, люди просто болеют хоккеем. К тому же у них забрали хоккей на четыре года, и я думаю, что они настолько соскучились, что реально с ума сходят. Чтобы это ощутить, здесь надо находиться. Сразу становится понятно, как в Омске дорожат хоккеем. Всё это безумно приятно, и, конечно, очень хочется ощутить эту атмосферу на новом стадионе.

— Встречается мнение, что некоторые хоккеисты не хотят ехать в Омск. Почему конкретно вас не оттолкнул переезд в Сибирь?

— Ну у меня контракт был, работа есть работа. Но на самом деле всё это очень индивидуально. Кто-то один живёт, кто-то с девушкой, у других уже семья и дети, привязанные к школам, квартирам, домам. Ребята с семьями отталкиваются от мнения семьи, обсуждают эти вещи за круглым столом. Много деталей, не всё так просто. Порой хоккеистам тяжело сделать выбор — дом, деньги или ещё что-то. И это абсолютно нормальное явление.

Но мы не первые и не последние. В Омске люди спокойно играли всегда, доходили до финала, выигрывали чемпионство. Так что по большому счёту всё это отговорки. Но повторюсь — всё очень индивидуально, и конкретно для меня всё вообще шикарно.

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«Безумная ротация, замены, карусели — это бред вообще. Приехал на игру, а тебя нет в составе — ну что это?»

— Стабильность — это то, что вам было необходимо после ухода из СКА и последующих обменов?

— Конечно, сто процентов. Стабильность, в принципе, всегда хочется обрести, ты идёшь к этому, но иногда не можешь контролировать какие-то вещи. Мне нравится, когда играют лучшие, то есть вот есть состав, и он играет. Понятно, бывает ставят другого игрока, если болезнь или травмы, но нет никакой безумной ротации, когда две сыграл, одну отдохнул или ещё как-то. Это бред вообще. Мне кажется, что если ты достоин играть, то ты играешь, а вот эти замены, карусели… В «Авангарде» никогда такого не было, хотя и молодёжь есть подрастающая, когда непонятно, играешь ты завтра или нет, готовиться или не надо. Приехал на игру, а тебя в составе нет, ну что это? В Омске это невозможно.

Нет, ну вы у любого хоккеиста спросите, нравится ли ему ротация? Не думаю, что хоть один игрок скажет: «Блин, я четыре матча подряд сыграл, мне надо отдохнуть». Любому хоккеисту легче быть в ритме постоянно, он не хочет тренироваться бесконечно. Чем больше игр, тем интереснее, ведь ты деньги зарабатываешь не за тренировки, а за то, что даёшь результат команде, городу и болельщикам, которые на тебя приходят. Сколько у нас игроков, которые не могут себя реализовать, потому что им не дают стабильно играть! Я просто не понимаю этого.

— В «Авангарде» много классных крайних форвардов, очевидна жёсткая конкуренция за места в топ-9, вы готовы к ней?

— Всегда готов, вообще никаких проблем. Кто будет лучше, тот и будет играть, тренерский состав будет делать изменения, если кто-то не устраивает. Я всегда готов бороться и за топ-6, и за топ-9. У нас есть определённые роли на льду, задачи, но цель у всех одна. В этом плане всё хорошо, никаких обид у кого-то в коллективе я не видел.

Наиль Якупов, photo.khl.ru Фото: Шмаков Максим

— Как-то поменялись ваша роль на площадке, требования по функционалу с приходом Рябыкина на пост главного?

— Глобально ничего не поменялось — есть система, и мы в неё играем. Другое дело, что я сам знаю некоторые моменты, в которых могу стать лучше. Я работаю над этим, но и тренеры могут мне что-то указать. Много маленьких деталей и нюансов, но картинка одна, и она мне ясна.

— Что вам ближе: таскать шайбу по площадке или выполнять роль наконечника атак, искать моменты для завершения?

— Хотелось бы, конечно, всегда находиться в нужное время в нужном месте. Ну можно повозить шайбу, если ты это умеешь, если чувствуешь уверенность. Но тут должен быть какой-то толк в этом. Сейчас площадки меньше, тебе не дают просто так раскатываться. Да и в итоге нужно создавать моменты, завершать их. Скажу так: надо искать быструю дорогу к воротам либо линию, чтобы шайба в защитника не попала при броске.

— Ставите какую-то планку по количеству забитых голов для себя в новом сезоне?

— Нет, абсолютно. Моя планка — быть здоровым весь сезон, не пропускать игры. Но тут важно и не зацикливаться на этом, а выходить, и делать свою работу, и, конечно, следить за организмом. А так личных целей нет, а общая только одна, и кайф, когда она осуществляется.

Наиль Якупов с Кубком Гагарина Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

«Были слёзы, опустошение, но никто в «Авангарде» не мог насильно удержать Покку и Каски»

— В прошлом плей-офф были уверены, что Грубец останется до последнего?

— Дело не в уверенности, а в поведении человека. Шимона в лоб спрашивали, уедет он или нет, и он отвечал, что никуда не уедет. Лично мне это говорил, когда мы летели в Магнитогорск, что хочет доиграть сезон до конца, несмотря на переживание за свою семью, на которую было много нападок с разных сторон. Он сказал, что доиграет и поедет домой, а потом уже время покажет.

— А вы смогли понять позицию Покки и Каски?

— Конечно, мы их поняли. Никто их не мог насильно удержать, но если бы у нас были легальные способы, то мы бы никуда их не отпустили. Это два ключевых игрока, не хотелось, чтобы рушилась наша цепь, потому что мы почувствовали, что в плей-офф начали немножко по-другому играть, почувствовали вкус победы. И всё могло быть иначе.

Нам их не хватало. И как больших мастеров, и как боевых единиц, потому что нагрузка на защитников легла огромная, люди играли с переломанными рёбрами, с вылетевшими плечами. А скамейки просто не было. Емелин, Шарипзянов, Сведберг играли по 30 минут, и искренне хотелось, чтобы им была какая-то помощь. Ну и плюс Вилле и Оливер — это два праворуких защитника, у нас после их отъезда все леворукие остались. Это тоже важный момент, возникали неприятности в зоне.

Жалко, очень жалко. Были слёзы, было опустошение, когда они сказали, что, наверное, всё-таки поедут. И мы такие: «Нет, пожалуйста, не уезжайте». Но всё как-то быстро произошло, очень не хотелось этого.

— Нехватка двух основных защитников — ключевая причина поражения во втором раунде?

— Можно говорить всё что угодно. Да, с ними было бы легче — это сто процентов. Но как бы всё сложилось в плане результата — неизвестно. Кто знает?

— «Магнитка» играла в комбинационный, размашистый, атакующий хоккей. Судя по селекции и философии Рябыкина, «Авангард» будет действовать в новом сезоне в подобном ключе?

— Дай бог, чтобы так было. У нас есть всё для этого, есть шикарные игроки. Если мы будем делать с шайбой, что хотим, и у нас будет получаться, то никто слова не скажет. А если ты будешь раз за разом терять шайбу и подставлять команду, то это будет пресекаться и наказываться. А так свобода есть, и за хорошие и красивые удачные моменты никто не накажет. Но всегда нужно трезво оценивать ситуацию, понимать, что иногда нужно сыграть попроще.

«Желаю, чтобы ни у кого не было проблем со здоровьем, как у меня весной 2021-го. Думал, что конкретно попал»

— Вас можно назвать одним из держателей раздевалки?

— Не знаю, что такое держатель (смеётся). Как держатель очага прямо… На самом деле, нет, я могу повеселить ребят, но у нас много таких парней. Всякие смешные моменты мы проживаем вместе, не сказал бы, что есть какой-то определённый заводила. Не сказать, что я стараюсь хи-хи ха-ха, просто у меня нет проблем с коммуникацией, и я не хочу отходить от своего я. Но всё, что происходит в раздевалке, остаётся в раздевалке.

Нам весело и хорошо, но когда подходит момент игры, мы, конечно, стараемся быть серьёзными и сконцентрированными, подсказываем друг другу, подбадриваем. Да на самом деле и стычки бывают в раздевалке, это абсолютно нормально.

— Часто выступаете с мотивационными речами?

— Нет, такого нет. Но у нас такое правило, что каждый периодически должен выступать перед командой, говорить что-то. Если мне нужно это сделать, я спокойно через это пройду. Но самое ведь важное в мотивационной составляющей — это поведение во время игры и в перерывах. А вообще мотивации у всех хватает, любую можно придумать: кубок, зарплата, бонусы, контрактный год.

— В чемпионском плей-офф вы всегда были рядом с командой, но не провели ни матча. Наверняка осталось сильное чувство недосказанности?

— Такого острого чувства уже нет. Оно было в прошлом сезоне, но не смог до конца его реализовать. Однако в этом году есть шанс всё досказать. Каждый год хочется выигрывать. И в чемпионском плей-офф, когда было невероятно тяжело на трибуне находиться. И в прошлом году было очень больно, когда начался уход игроков, нестабильное положение, ковид опять был, и потом обидное поражение в седьмом матче. Но вот у меня сейчас сезон впереди, где надо всё показывать.

Наиль Якупов на льду Фото: Смирнов Илья, photo.khl.ru

— Весной 2021-го у вас были серьёзные проблемы со здоровьем. Удалось ли полностью оправиться?

— Да, эта тема закрыта. С того момента, как мне запретили играть в конце января, я начал плотно заниматься здоровьем, много обследований было, встреч с докторами. И потом у меня было достаточно времени подготовиться к новому сезону. Сейчас, слава богу, никаких проблем нет, желаю, чтобы ни у кого такого не было. Потому что тогда было очень много разных версий, и думал, что конкретно попал.

— Недавно в СМИ вновь появилась информация о зарплатах в «Авангарде». Как вы относитесь к таким «сливам»? Может, стоит сделать их контролируемыми?

— К «сливам» отношусь не очень. Если кто-то публикует такую информацию, то это непорядочно. Если это выкладывает клуб, то нет проблем. У нас есть одинаковый для всех потолок зарплат, просто у кого-то бюджет больше, у кого-то — меньше.

Мы эти деньги не украли, мы их зарабатываем своим трудом и платим налоги. Бояться нам нечего. Но покажите тогда все команды. А эти одноразовые моменты я не понимаю, они ещё преподносятся так — держите «слив». А что удивительного в этих цифрах? Но сколько бы ты ни получал, это всё равно будут обсуждать. Так что к «сливам» отношусь плохо, а если показывать — то всех.