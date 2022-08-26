СКА уверенно оказался сильнее «Сочи» на турнире имени Пучкова

СКА и «Сочи» встречались на турнире имени Николая Пучкова. Матч прошёл на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Он завершился крупной победой армейцев со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).



Уже на 6-й минуте Дмитрий Яшкин вывел СКА вперёд. Но ещё в первом периоде хоккеисты «Сочи» отыгрались усилиями Андрея Алтыбармакяна. Однако после этого клуб из Санкт-Петербурга полностью завладел инициативой. Во втором периоде по разу смогли отличиться Александр Никишин и всё тот же Дмитрий Яшкин. А в третьем игровом отрезке чужие ворота поразили Дмитрий Бучельников и Валентин Зыков.



Напомним, новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. Его открывает матч, в котором сыграют СКА и «Сочи».