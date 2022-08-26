Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА уверенно оказался сильнее «Сочи» на турнире имени Пучкова

СКА уверенно оказался сильнее «Сочи» на турнире имени Пучкова
Комментарии

СКА и «Сочи» встречались на турнире имени Николая Пучкова. Матч прошёл на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Он завершился крупной победой армейцев со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).

Уже на 6-й минуте Дмитрий Яшкин вывел СКА вперёд. Но ещё в первом периоде хоккеисты «Сочи» отыгрались усилиями Андрея Алтыбармакяна. Однако после этого клуб из Санкт-Петербурга полностью завладел инициативой. Во втором периоде по разу смогли отличиться Александр Никишин и всё тот же Дмитрий Яшкин. А в третьем игровом отрезке чужие ворота поразили Дмитрий Бучельников и Валентин Зыков.

Напомним, новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. Его открывает матч, в котором сыграют СКА и «Сочи».

Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
26 августа 2022, пятница. 15:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Яшкин (Никишин, Грант) – 05:45 (5x4)   1:1 Алтыбармакян (Морроу, Точицкий) – 14:27 (5x4)   2:1 Никишин (Швец-Роговой, Бардаков) – 38:24 (5x5)   3:1 Яшкин (Грант, Никишин) – 39:31 (5x4)   4:1 Бучельников (Жафяров, Ожиганов) – 51:13 (5x4)   5:1 Зыков (Швец-Роговой, Бардаков) – 55:23 (4x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022