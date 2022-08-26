СКА уверенно оказался сильнее «Сочи» на турнире имени Пучкова
Поделиться
СКА и «Сочи» встречались на турнире имени Николая Пучкова. Матч прошёл на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Он завершился крупной победой армейцев со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).
Уже на 6-й минуте Дмитрий Яшкин вывел СКА вперёд. Но ещё в первом периоде хоккеисты «Сочи» отыгрались усилиями Андрея Алтыбармакяна. Однако после этого клуб из Санкт-Петербурга полностью завладел инициативой. Во втором периоде по разу смогли отличиться Александр Никишин и всё тот же Дмитрий Яшкин. А в третьем игровом отрезке чужие ворота поразили Дмитрий Бучельников и Валентин Зыков.
Напомним, новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. Его открывает матч, в котором сыграют СКА и «Сочи».
Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
26 августа 2022, пятница. 15:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Яшкин (Никишин, Грант) – 05:45 (5x4) 1:1 Алтыбармакян (Морроу, Точицкий) – 14:27 (5x4) 2:1 Никишин (Швец-Роговой, Бардаков) – 38:24 (5x5) 3:1 Яшкин (Грант, Никишин) – 39:31 (5x4) 4:1 Бучельников (Жафяров, Ожиганов) – 51:13 (5x4) 5:1 Зыков (Швец-Роговой, Бардаков) – 55:23 (4x4)
Комментарии
- 26 августа 2022
-
17:30
-
17:26
-
17:02
-
16:45
-
16:22
-
16:18
-
15:59
-
15:46
-
15:44
-
15:38
-
15:29
-
15:14
-
14:33
-
14:05
-
13:42
-
13:32
-
12:38
-
12:26
-
11:45
-
11:11
-
10:30
-
09:43
-
09:36
-
09:00
-
08:33
-
08:17
-
08:10
- 25 августа 2022
-
23:48
-
23:02
-
22:47
-
22:26
-
22:12
-
22:07
-
22:05
-
22:01
Партнерский контент