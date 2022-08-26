Овечкин: я фанат футбола. Забив за «Динамо», осуществил мечту

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал самый запоминающийся момент этого лета. Он рассказал о своей любви к футболу. Кроме того, форвард вспомнил об установке, которую ему дал тренерский штаб футбольного клуба.



«Футбольный матч за московское «Динамо» — это самый запоминающийся момент лета. Осуществилась мечта, удалось забить гол. Тренер мне сказал, что я форвард таранного типа, а со Смоловым договорились, что сыграем друг на друга. Офис у меня один, и он на льду, а здесь так получилось по моменту. Я фанат футбола, у меня отец был профессиональным футболистом, но получил травму, а я был с детства увлечён спортом и стал хоккеистом. На судьбу не жалуюсь», — передаёт слова Александра Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.