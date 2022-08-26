Овечкин: я фанат футбола. Забив за «Динамо», осуществил мечту

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал самый запоминающийся момент этого лета. Он рассказал о своей любви к футболу. Кроме того, форвард вспомнил об установке, которую ему дал тренерский штаб футбольного клуба.
«Футбольный матч за московское «Динамо» — это самый запоминающийся момент лета. Осуществилась мечта, удалось забить гол. Тренер мне сказал, что я форвард таранного типа, а со Смоловым договорились, что сыграем друг на друга. Офис у меня один, и он на льду, а здесь так получилось по моменту. Я фанат футбола, у меня отец был профессиональным футболистом, но получил травму, а я был с детства увлечён спортом и стал хоккеистом. На судьбу не жалуюсь», — передаёт слова Александра Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 26 августа 2022
-
20:44
-
20:39
-
20:35
-
20:32
-
20:29
-
20:27
-
20:25
-
20:17
-
19:56
-
19:34
-
19:24
-
19:00
-
18:46
-
18:32
-
18:15
-
17:59
-
17:30
-
17:26
-
17:02
-
16:45
-
16:22
-
16:18
-
15:59
-
15:46
-
15:44
-
15:38
-
15:29
-
15:14
-
14:33
-
14:05
-
13:42
-
13:32
-
12:38
-
12:26
-
11:45