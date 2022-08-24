Овечкина назвали лучшим вингером НХЛ. А ещё месяц назад его «сливали» из всех рейтингов!

Месяц назад различные рейтинги, в составляя топ-100 нападающих по версии сайта НХЛ, задвигали Александра Овечкина куда подальше, пропуская вперёд более молодых игроков. Мы тогда писали, что ещё не время списывать Великую Восьмёрку со счетов. Старый конь не только не портит борозды, он, вообще-то, в прошлом сезоне был одним из всего лишь четырёх игроков, забившим как минимум 50 голов. При этом остальные трое – младше его на 5-12 лет.

1. Александр Овечкин

Недавно официальный телеканал НХЛ – NHL Network – исправил положение, выкатив свой список лучших крайних нападающих. С 36-летним (уже почти 37-летним) Овечкиным во главе. И привёл вполне весомые аргументы, схожие с нашими.

«Овечкин в девятый раз забил 50 голов за сезон, повторив рекорд Гретцки и Босси. Он набрал 90 очков, показав свой лучший результат с сезона-2009/2010, когда он набрал 109 очков. Он был вторым в НХЛ по броскам в прошлом сезоне (334) и проводил на льду в среднем по 20.34 минуты. Он входит в 100 лучших игроков в истории НХЛ, является третьим в истории по голам (780), 20-м по очкам (1410) и первым по голам в большинстве (285).

«Для меня выделяются два момента. Первый – его прочность. Его стиль игры, то, сколько жестоких ударов он выносит год за годом, всё это не должно проходить бесследно. Его долговечность – это свидетельство того, как он следит за собой.

Второй момент больше касается его результатов, которые мы видим. Это его сердце, которое бьётся у него в груди. Оно побуждает его делать то, что он делает в каждом матче. Комбинация этих двух факторов и делает его великим», — считает бывший нападающий НХЛ, аналитик Стю Гримсон.

2. Никита Кучеров

Не менее приятно для российских болельщиков и то, что наши соотечественники заняли весь топ-3 рейтинга. На второе место поставили виртуозного Никиту Кучерова, двукратного обладателя Кубка Стэнли, российского рекордсмена по количеству очков за один сезон (в котором он выиграл «Харт Трофи»).

Несмотря на пропуск половины прошлого и всего позапрошлого регулярного сезона из-за травм, Никита всё равно входит в топ-12 бомбардиров за последние пять лет.

«Он привносит в игру много эмоций и страсти. Ему реально не всё равно, и это сказывается на всей команде. С точки зрения мастерства и личного вклада Кучеров – один из умнейших игроков на данный момент. Я называю его лучшим игроком на полборта. Он очень, очень важная часть одной из самых успешных франшиз этого века», — считает Гримсон.

Никита Кучеров Фото: Getty Images

3. Кирилл Капризов

Замыкает первую тройку Кирилл Капризов, хотя некоторые уже сейчас считают его лучшим крайним нападающим в НХЛ. А ведь год назад многие критиковали «Миннесоту» за то, что она выписала россиянину огромный контракт всего лишь после одного, да и то неполноценного сезона.

«Обладатель «Колдер Трофи» в сезоне-2020/2021, в прошлом году Капризов вывел свою игру на новый уровень. Он стал пятым в лиге по очкам (108) и голам (47), 13-м по передачам (61). Он был лидером «Миннесоты» по всем атакующим показателям (голы, передачи, очки, голы в большинстве, очки в большинстве, броски в створ). В шести матчах плей-офф Капризов забил семь голов, а также сделал первый в истории «Миннесоты» хет-трик в плей-офф», — так описываются достижения Капризова на сайте НХЛ.

Добавим, что Капризов ещё и переписал рекорды клуба по очкам, голам и передачам за один сезон.

«Мне нравится его подход ко всему, его рабочая этика. Лично для меня он уже сейчас лучший крайний нападающий. Совсем рядом – Кучеров, которого я бы поставил на второе место. Мы теперь знаем, на что способен Капризов в атаке, он в лиге уже два года. И, кстати, об этом. Ему ведь заплатили огромные деньги после того, как он сыграл всего 55 матчей. Никому ещё так не увеличивали зарплату после такого количества матчей, так что ожидания были огромными. И что он сделал? Набрал 108 очков.

От остальных в этом списке его отличает то, как он преследует шайбу. Если отобрать шайбу у Кирилла, он не даст тебе прохода. Он будет бороться, сделает всё, чтобы вернуть её назад. А его игра без шайбы просто на световые годы старше его возраста. Это сослужит ему добрую службу. Уже служит», — считает другой экс-энхаэловец Майк Рапп.

Кирилл Капризов Фото: Getty Images

Скорое восхождение Капризова на вершину рейтинга прогнозирует не только Рапп. «Кто будет лучшим через три года? Капризов, возможно, уже сейчас лучший вингер в НХЛ. В этом сезоне он уже привёл убедительные аргументы, став пятым в лиге и третьим среди крайних по очкам. Капризову только 25 лет, он провёл только два сезона в своей энхаэловской карьере, которая должна сложиться фантастически. Нет причин считать, что в ближайшие три года он замедлится.

За два сезона Капризов набрал 159 очков в 136 матчах, в среднем – по 1,17 очка за игру, что является девятым показателем за этот период. Шесть из восьми игроков впереди него минимум на четыре года старше, а остальные два – это Марнер и Рантанен, которым тоже по 25 лет. Вероятно, они и будут главными конкурентами Капризова в этой категории наряду с Мэттью Ткачуком. Однако умение Капризова брать контроль над игрой за счёт скорости, мощи и снайперского мастерства выделяет его из этой группы. Через три года он станет ещё лучше, чем сейчас, и это наводит ужас на другие клубы НХЛ», — считает автор сайта НХЛ Дэн Розен.