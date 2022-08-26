Директор «Спартака»: на сегодняшний день рынок легионеров совсем пустой

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев рассказал о трансферной работе, которую проводит клуб на данный момент.
«Мы хотим взять ребят, которые нас усилят. Но на сегодняшний день рынок не то что пустой, а совсем пустой. Обзваниваешь представителей хоккеистов – и никого нет. И когда появятся игроки – через месяц, полгода – никто не знает. Мы хотим усилиться, но получится или нет, я не могу сказать. Мы благодарны тем трём легионерам, которые не побоялись и приехали биться за «Спартак», – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Ранее «Спартак» и «Куньлунь РС» столкнулись в рамках Кубка мэра Москвы по хоккею. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. Она завершилась победой клуба «Куньлунь РС» в серии буллитов (3:2, Б).
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