«Выиграть Кубок». В «Спартаке» назвали цель на новый сезон КХЛ

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев назвал главную цель клуба на новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги. Он отметил, что команда намерена цепляться за каждый матч, но основной задачей является победа в Кубке Гагарина.



«Какая цель на сезон? Побеждать в каждом матче. По поводу стадий плей-офф? Выиграть Кубок», – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.



Ранее «Спартак» и «Куньлунь РС» столкнулись в рамках Кубка мэра Москвы по хоккею. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. Она завершилась победой клуба «Куньлунь РС» в серии буллитов (3:2, Б).



Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первом матче между собой сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

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