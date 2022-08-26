«Выиграть Кубок». В «Спартаке» назвали цель на новый сезон КХЛ
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Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев назвал главную цель клуба на новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги. Он отметил, что команда намерена цепляться за каждый матч, но основной задачей является победа в Кубке Гагарина.
«Какая цель на сезон? Побеждать в каждом матче. По поводу стадий плей-офф? Выиграть Кубок», – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Ранее «Спартак» и «Куньлунь РС» столкнулись в рамках Кубка мэра Москвы по хоккею. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. Она завершилась победой клуба «Куньлунь РС» в серии буллитов (3:2, Б).
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первом матче между собой сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург».
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