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Овечкин рассказал, что откроет в Москве музей и передаст туда коллекцию клюшек

Овечкин рассказал, что откроет в Москве музей и передаст туда коллекцию клюшек
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что откроет в Москве музей и передаст туда коллекцию клюшек.

«Моя коллекция насчитывает около 200 клюшек. У меня есть клюшки всех великих игроков, которые играли в НХЛ. И там много моих клюшек, которыми я выбивал юбилейные события. 50-я шайба или 100-е очко, эти клюшки шли для музея, который будет открыт в Москве», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 36-летний россиянин является воспитанником бело-голубых. Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в момент локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2012/2013. На его счету 151 матч в российской Суперлиге, в которых он набрал 69 (36+33) очков. В плей-офф форвард провёл 21 встречу и заработал шесть (2+4) баллов.

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