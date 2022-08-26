Мама Овечкина: хочу, чтобы Саша выиграл золото Олимпиады, НХЛ ведёт себя безобразно

Татьяна Овечкина, мама нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказала о своём желании, чтобы сын стал обладателем золотой медали на Олимпийских играх.
«Я так хочу, чтобы Саша выиграл золото Олимпиады, но видите, там что-то невероятное происходит. НХЛ ведёт себя безобразно! Хочется, чтобы золото выиграли ребята», — передаёт слова Татьяны Овечкиной корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, 36-летний россиянин является воспитанником бело-голубых. Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в момент локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2012/2013. На его счету 151 матч в российской Суперлиге, в которых он набрал 69 (36+33) очков. В плей-офф форвард провёл 21 встречу и заработал шесть (2+4) баллов.
- 26 августа 2022
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