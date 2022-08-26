«Если бы не локауты и пандемия». Овечкин заявил о важности побить рекорд Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил о важности побить рекорд Уэйна Гретцки. Он отметил, что существуют определённые обстоятельства, которые помешали ему превзойти это достижение к сезону-2022/2023.



«Рекорд Гретцки? Конечно, это важно. Были и локауты, и пандемия, пропустил из-за этого около 100 игр. Если бы не это, может, сейчас бы уступал уже не 100 шайб, а меньше. Буду стараться. Если получится, значит получится. Если нет, значит нет», — передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Отметим, что в настоящий момент на счету 36-летнего россиянина 780 шайб в регулярных сезонах, у Гретцки — 894 гола. Овечкин занимает третье место, на второй строчке — Горди Хоу с 801 заброшенной шайбой.

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