Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин: знаком с Трусовой, Валиевой и Кондратюком. Классные ребята, простые

Овечкин: знаком с Трусовой, Валиевой и Кондратюком. Классные ребята, простые
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о знакомстве с российскими фигуристами.

«Знаком с нашими фигуристами – Трусовой, Валиевой и Кондратюком. Классные ребята, простые», – передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 36-летний россиянин является воспитанником бело-голубых. Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в момент локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2012/2013. На его счету 151 матч в российской Суперлиге, в которых он набрал 69 (36+33) очков. В плей-офф форвард провёл 21 встречу и заработал шесть (2+4) баллов.

В пятницу, 26 августа, амбассадор Фонбет Александр Овечкин в Москве принял участие в уникальном мероприятии от букмекера, в мегапопулярном формате Late Night Show откровенно ответив на вопросы ведущих.

Новость по теме
Овечкин рассказал о главном совете, который ему дала мама
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022