Овечкин: знаком с Трусовой, Валиевой и Кондратюком. Классные ребята, простые

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о знакомстве с российскими фигуристами.



«Знаком с нашими фигуристами – Трусовой, Валиевой и Кондратюком. Классные ребята, простые», – передаёт слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, 36-летний россиянин является воспитанником бело-голубых. Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в момент локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2012/2013. На его счету 151 матч в российской Суперлиге, в которых он набрал 69 (36+33) очков. В плей-офф форвард провёл 21 встречу и заработал шесть (2+4) баллов.



В пятницу, 26 августа, амбассадор Фонбет Александр Овечкин в Москве принял участие в уникальном мероприятии от букмекера, в мегапопулярном формате Late Night Show откровенно ответив на вопросы ведущих.

Новость по теме Овечкин рассказал о главном совете, который ему дала мама