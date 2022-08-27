В Финляндии думают о законе для конфискации арены «Йокерита» у российских владельцев

В Финляндии думают о законе, по которому можно было бы конфисковать арену «Йокерита» у российских владельцев Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко. Такую идею предложил заместитель мэра Хельсинки Пааво Архимяки.

Архимяки также рассматривает вариант, чтобы парламент принял закон, по которому можно будет конфисковать собственность олигархов. Он говорит, что так уже делали в других европейских странах. «Однако у самого города нет на это полномочий», — говорит Архимяки, — сообщает Helsingin Sanomat.

Другой вариант завладеть ареной – покупка. Но так как Ротенберг и Тимченко находятся под санкциями, они должны лично попросить разрешения у американских властей на продажу. И, если сделка состоится, деньги от продажи также попадут под санкции и будут заморожены на банковских счетах, сообщает Iltalehti.