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«Трактор» выиграл у «Автомобилиста» на предсезонном турнире

«Трактор» выиграл у «Автомобилиста» на предсезонном турнире
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Только что в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч предсезонного турнира Кубок губернатора, в котором местный «Трактор» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Матч закончился победой челябинской команды со счётом 3:1 (3:0, 0:0, 0:0).

Достаточное для победы преимущество «Трактор» обеспечил себе уже в первом периоде. На второй минуте Антон Бурдасов открыл счёт в матче, на четвёртой Пётр Хохряков увеличил преимущество «Трактора» в счёте, забив после пасов Никиты Тертышного и Романа Манухова. На 13-й минуте Максим Шабанов забросил третий гол «Трактора», ему ассистировали Владимир Ткачёв и Пётр Ясинский.

На 51-й минуте екатеринбуржцы отыграли один гол – Стефан Да Коста забил с передач Василия Филяева и Максима Денежкина.

Кубок губернатора Челябинской области. Кубок губернатора
27 августа 2022, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Бурдасов – 01:09 (5x5)   2:0 Хохряков (Тертышный, Манухов) – 03:34 (5x5)   3:0 Шабанов (Ткачёв, Ясинский) – 12:47 (5x5)   3:1 Да Коста (Филяев, Денежкин) – 50:51 (5x4)

Новый сезон «Трактор» начнёт 2 сентября матчем с «Северсталью», «Автомобилист» в этот же день встретится с «Локомотивом».

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