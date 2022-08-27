«Трактор» выиграл у «Автомобилиста» на предсезонном турнире

Только что в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч предсезонного турнира Кубок губернатора, в котором местный «Трактор» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Матч закончился победой челябинской команды со счётом 3:1 (3:0, 0:0, 0:0).
Достаточное для победы преимущество «Трактор» обеспечил себе уже в первом периоде. На второй минуте Антон Бурдасов открыл счёт в матче, на четвёртой Пётр Хохряков увеличил преимущество «Трактора» в счёте, забив после пасов Никиты Тертышного и Романа Манухова. На 13-й минуте Максим Шабанов забросил третий гол «Трактора», ему ассистировали Владимир Ткачёв и Пётр Ясинский.
На 51-й минуте екатеринбуржцы отыграли один гол – Стефан Да Коста забил с передач Василия Филяева и Максима Денежкина.
Новый сезон «Трактор» начнёт 2 сентября матчем с «Северсталью», «Автомобилист» в этот же день встретится с «Локомотивом».
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