Знарок рассказал, что неправильно снял вратаря в овертайме

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал игру с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ) на домашнем турнире.



«Наверное, мы ещё не в состоянии играть две игры подряд, имею в виду физически.

Что характерно, начали играть в свой хоккей за 12 минут до конца матча. Молодцы, что вытащили матч, но, к сожалению, проиграли в овертайме со сменой вратаря.



Была задача выиграть кубок или не было – говорить-то можно что угодно, а задача выигрывать есть у всех всегда. Хотелось бы, конечно, при своих зрителях победить. Но я, допустим, к сожалению, ни один предсезонный турнир не выиграл за всё время работы.



Эксперимент со снятием вратаря в овертайме? Сейчас можно экспериментировать. В прошлом сезоне я не работал, но первый раз увидел такой ход у Серёжки Фёдорова в ЦСКА. Хотелось попробовать – это турнир, в котором мы играем не за очки чемпионата. Но как вышло, так вышло. Наверное, мы немножко неправильно сыграли – сейчас уже начинаешь анализировать. Наверное, нужно было выиграть вбрасывание, что мы сделали, выйти в среднюю зону и уже потом снимать вратаря. Это я сейчас так думаю.



Буду ли так делать в будущем? Не знаю, но если будет позволять турнирная таблица, то будем, почему нет? Это хороший вариант в принципе. Мне мой ассистент Юрий Иванович Бабенко посоветовал так сделать, потому что он с «Витязем» в прошлом году так обыграл ЦСКА. Я в первый раз так делал, до конца не разобравшись. Вот сидя здесь, как бы я сейчас сделал – сначала бы вывел шайбу из своей зоны. Нужно выиграть вбрасывание, выйти из зоны, поменять вратаря и вчетвером раскатиться. Но всегда чему-то нужно учиться, будем разбираться», – цитирует Знарка официальный сайт клуба.