Панюков: верю, что заброшенная шайба поможет обрести уверенность

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Панюков прокомментировал поражение от «Нефтехимика» на предсезонном турнире (3:4 ОТ) и рассказал о заброшенной шайбе.
«Много ненужных удалений с нашей стороны, к сожалению, нас подводит дисциплина. Где-то, может быть, ещё адаптируемся к новым правилам, немного агрессивно в каких-то моментах играем, судьи это замечают. Нужно это исправлять, есть время. Готовимся к следующей игре и сезону в целом.
Игра в первой спецбригаде? Это большая ответственность. Очень приятно, что тренеры мне доверяют, дают возможность проявить себя. Надо воспользоваться этим шансом и реализовывать свои моменты. Сезон длинный, поэтому нужно использовать моменты.
Мы много разговариваем с ребятами, они подсказывают, за что отдельная благодарность. Думаю, всё придёт и попрёт. Получается ли на тренировках? Да. Где-то надо действовать попроще, похладнокровнее.
Сегодняшняя шайба поможет обрести уверенность? Да-да, верю, что будет так.
Я видел, что Стас Галиев будет делать нацеленную передачу, поэтому приехал туда. До этого у нас там был леворукий игрок, ему неудобно было завершать. Жаль, что пропустили в овертайме. Была хорошая задумка, немного неправильно сыграли. Но ничего, всё бывает», – цитирует Панюкова официальный сайт клуба.
- 27 августа 2022
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