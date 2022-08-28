Защитник «Салавата» Панин броском с неудобной руки поразил собственные ворота. Видео
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Ярославский «Локомотив» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в рамках турнира «Кубок ТАНЕКО» со счётом 4:1. Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».
В одном из эпизодов матча капитан «Салавата» Григорий Панин совершил бросок с неудобной руки, после чего шайба оказалась в его собственных воротах. Видео доступно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Отметим, что шайбу записали на игрока «Локомотива» Александра Полунина.
В составе «Локомотива» также отличились Степан Никулин, Егор Коршков и Даниил Тесанов. Единственную шайбу «Салавата Юлаева» под занавес встречи записал на свой лицевой счёт Иван Дроздов.
После двух встреч на турнире «Локомотив» занимает третье место с двумя баллами, уфимцы — четвёртые с одним очком.
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