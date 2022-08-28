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Радулов, Тарасов и Воронков посетили матч «Рубина» в Первой лиге

Радулов, Тарасов и Воронков посетили матч «Рубина» в Первой лиге
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Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов посетил матч «Рубин» — «КАМАЗ» в рамках Мелбет Первой лиги России.

Также на матче, прошедшем на «Ак Барс Арене», присутствовали форварды казанцев Даниил Тарасов и Дмитрий Воронков.

«Приветствуем наших друзей из «Ак Барса» на сегодняшнем матче. С такой поддержкой – только победа!» — написал телеграм-канал «Рубина».

Напомним, последние шесть лет Радулов выступал в Национальной хоккейной лиге. Сезон-2021/2022 он провёл в составе «Даллас Старз», после чего подписал контракт с «Ак Барсом».

В Континентальной хоккейной лиге Радулов играл за «Салават Юлаев» и ЦСКА. Он провёл 483 матча, набрал 581 (193+388) результативный балл и является четвёртым бомбардиром за всю историю КХЛ.

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