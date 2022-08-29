Меркли — о возвращении в НХЛ: пример Шаранговича вдохновляет

Новичок минского «Динамо» нападающий Ник Меркли рассказал об игре с экс-форвардом минчан Егором Шаранговичем.
«Кого из динамовцев знал прежде? Например, Козуна или Гилмора. Брэндон немного показал мне город, помог в некоторых бытовых моментах. Плюс я играл с некоторыми хоккеистами, выступавшими здесь раньше: Егором Шаранговичем, Марио Кемпе.
Шарангович? О, это невероятный хоккеист. Забавно, но я играл с ним ещё в АХЛ, где он выходил лишь в третьем звене. А затем началась пандемия, и Егор приехал в «Динамо». Здесь Шарангович проявил себя хорошо, насколько мне известно, забросил почти 20 шайб. В общем, получил шанс раскрыться и воспользовался им. А сейчас у него за плечами уже два хороших сезона в НХЛ, он сумел там закрепиться. Это трудолюбивый парень, который выходит на лёд и выкладывается по максимуму.
Доволен ли я своей карьерой в НХЛ? Мне кажется, показал себя неплохо. Но посмотрим, что будет дальше. Сейчас я оказался в «Динамо» и полностью концентрируюсь на матчах за эту команду, хочу вновь проявить себя. Думаю, у нас хорошая возможность провести удачный сезон, выиграть много матчей, пробиться в плей-офф, что пойдёт на пользу каждому хоккеисту.
Надеюсь, КХЛ поможет мне показать свои лучшие качества. Это получилось у Шаранговича, который после результативного сезона в Минске заиграл в НХЛ. Его пример вдохновляет. В общем, надо много работать и стараться стать лучше как хоккеист и как человек», – цитирует Меркли «Прессбол».
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