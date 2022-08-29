«Битва двух гигантов». «Ак Барс» анонсировал «зелёное дерби» на предсезонке
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Сегодня, 29 августа, в Казани на «Татнефть-Арене» состоится матч Кубка ТАНЕКО, в котором местный «Ак Барс» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 16:30 мск.
Казанский клуб анонсировал матч через героя Marvel Халка, написав в соцсетях: «Зелёное дерби» – битва двух гигантов. Стартуем в 16:30».
Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем ЦСКА – «Металлург». «Ак Барс» проведёт первый матч регулярного чемпионата КХЛ 3 сентября с московским «Динамо». Встреча пройдёт в Москве. «Салават Юлаев» встретится с петербургским СКА в Санкт-Петербурге также 3 сентября.
Друг с другом команды сыграют 27 сентября в Уфе. Напомним, уфимцы одержали одну победу над казанцами в последних восьми встречах.
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