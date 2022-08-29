Козлов: многие игроки «Салавата» видели Шипачёва и Радулова только по телевизору

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:5) в матче Кубка ТАНЕКО.



«Хороший, напряжённый матч, доволен ребятами. Доволен тем, как они играли против очень хорошей команды. У нас были моменты, мы их не реализовали. Тимур Билялов сделал много ключевых спасений, у ребят были моменты забросить в пустые ворота, но вратарь сыграл на высоте. Почему Кареев досрочно покинул лёд? Он получил небольшое повреждение.



Игра Джоша Хо-Санга? Он забил, но ошибся в своей зоне, что привело к пропущенной шайбе? Да, сыграл немного самоуверенно, но такое бывает. На предсезонном турнире попробовал, не получилось. Да, после этого момента «Ак Барс» забил и переломил игру.



Я похвалил Тимура Билялова. Можно сказать, что он переиграл дуэт наших вратарей? Нет, наши вратари тоже сделали много сейвов. Просто я говорил, что мы имели несколько хороших моментов, которые он вытащил из пустых ворот.



По двойному удалению есть вопросы к своим игрокам? Нет, вопросов к игрокам нет.



Вчера сказал, что матч с «Ак Барсом» будет экзаменом для команды. Могу озвучить оценку за экзамен? Если бы победили – была бы пятёрка. А так, три с плюсом – четыре с минусом. Мне понравилась игра, много молодых ребят, которые Шипачёва и Радулова только по телевизору и на приставке видели, а сегодня вышли против них. Они молодцы, не заробели, жёстко сыграли против них, контролировали шайбу.



Три поражения – это повод для беспокойства? Мы попробовали много молодых ребят, новые сочетания, довольны тем, как они себя проявили. Неприятно проигрывать три матча перед сезоном, но я видел глаза ребят – они уверены в себе.



Какие эмоции от первого «Зелёного дерби» в тренерской карьере? Такие же, как и будучи игроком. Играть против «Ак Барса» − это всегда эмоционально, напряжённо, всегда чувствуется ажиотаж. Для наших болельщиков всегда очень важно удачно сыграть против «Ак Барса», — цитирует Козлова сайт „Ак Барса“.