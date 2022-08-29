Галиев — о «зелёном дерби»: понедельник, матч в 16:30, а сколько болельщиков пришло

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (5:3) в рамках Кубка ТАНЕКО.
«Была хорошая игра для зрителей, особенно третий период. В двух первых у нас всё что-то не получалось, большинство не могли реализовать, но верили, что сможем переломить ход матча. Так и получилось, в концовке хорошо выстояли, забросили победную шайбу и гол в пустые ворота.
За то время, что был в «Динамо», не утратил эмоции от «зелёного дерби»? Сегодня понедельник, матч начался в 16:30, а сколько болельщиков пришло. Атмосфера ощущается.
Что не получается в большинстве? Тяжело сказать, где-то шайба не заходит, где-то блокируют, где-то много лишних передач делаем. Вадик Шипачёв первую бригаду построит, думаю, у них будет всё хорошо. Мы тоже сможем помогать. 3 сентября всё будет хорошо.
Что случилось на льду, когда мне попали клюшкой по лицу и соперники были недовольны? Не знаю, у них спросите», — цитирует Галиева пресс-служба клуба.
- 29 августа 2022
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