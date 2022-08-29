Тарасов: не надо думать, что «Ак Барс» будет выигрывать все матчи на одном коньке

Нападающий «Ак Барса» Даниил Тарасов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (5:3) и рассказал о своей шайбе.



«Хороший матч. Уступали, проявили характер, одержали победу. Много большинства было, уверен, что всё придёт, голы придут. Все ребята бились, молодцы, всех с победой.



Мы выходили заряженными, но не надо думать, что мы будем выигрывать все матчи на одном коньке. Уверен, будут игры, где мы начнём уступать и нам придётся доставать из себя. Перед первым матчем регулярки было важно показать характер, что при счёте 0:2 мы можем давить, забивать, отыгрываться. Все команды будут настраиваться на нас, лёгких прогулок ждать не приходится.



Что сегодня было важнее – результат или отработать взаимодействие? Все выходят побеждать. Мы вышли в оптимальном составе. Да, где-то что-то нарабатываем, но давно вместе тренируемся, много игр провели, картинка проявляется.



Мой гол? Сыграл по ситуации. Кирилл Адамчук крикнул, я ему не глядя оставил шайбу, вытянул на себя защитника. Увидел, что вратарь выкатился под его бросок, чуть-чуть потерял позицию, поэтому удалось забить.



В эпизоде с голом Кирилла Семёнова был зрячий пас? Я видел, что Сэм находится один на пятаке, как раз вышел Ежов, его надо было нагружать. Стас хорошо переложил шайбу от борта, Сэм был один, надо было наваливать на пятак, поэтому отдал ему. Был важный гол, повели в счёте», — цитирует Тарасова официальный сайт клуба.