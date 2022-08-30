Морроу: Макдэвид, Кучеров… Не представляю, как дойти до такого уровня. Это божий дар

Защитник «Сочи» Джо Морроу прокомментировал, какие игроки Национальной хоккейной лиги впечатлили его больше всего.



«Кто из игроков НХЛ произвёл наибольшее впечатление? Из последних можно назвать всех, кто на слуху – Макдэвид, Маккиннон, Кучеров и остальных невероятных талантов. Даже не представляю, как они могут быть так хороши в хоккее. То ли им это было предназначено… Просто уму непостижимо. Не могу представить, как можно дойти до такого уровня мастерства, таланта и понимания игры.



В молодости я играл против Дацюка, молодых Кросби, Малкина. Насколько они хороши… Не уверен, что я бы смог подняться на их уровень, даже если бы 24 часа в сутки посвящал хоккею. Точно, это божий дар. Лучше не скажешь. Никогда не забуду, как играл против этих парней. А также, как играл в «Бостоне» с Маршаном, Бержероном, Крейчи, Пастрняком, Харой.



Все ребята, с которыми я играл, были очень талантливы. Но дверь не закрыта, пока она не закрыта окончательно. Никогда не знаешь, что может быть дальше. Может, я проведу великолепный сезон в КХЛ, и кто-то в Северной Америке заинтересуется моим опытом, чтобы я мог учить молодых ребят жизни и игре на высоком уровне. Было бы здорово вернуться в НХЛ. Возможно, я смогу взять с собой в Северную Америку и своих новых русских друзей из «Сочи», было бы круто», — сказал Морроу в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



Полное интервью с Джо Морроу читайте на «Чемпионате»: