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Морроу: Макдэвид, Кучеров… Не представляю, как дойти до такого уровня. Это божий дар

Морроу: Макдэвид, Кучеров… Не представляю, как дойти до такого уровня. Это божий дар
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Защитник «Сочи» Джо Морроу прокомментировал, какие игроки Национальной хоккейной лиги впечатлили его больше всего.

«Кто из игроков НХЛ произвёл наибольшее впечатление? Из последних можно назвать всех, кто на слуху – Макдэвид, Маккиннон, Кучеров и остальных невероятных талантов. Даже не представляю, как они могут быть так хороши в хоккее. То ли им это было предназначено… Просто уму непостижимо. Не могу представить, как можно дойти до такого уровня мастерства, таланта и понимания игры.

В молодости я играл против Дацюка, молодых Кросби, Малкина. Насколько они хороши… Не уверен, что я бы смог подняться на их уровень, даже если бы 24 часа в сутки посвящал хоккею. Точно, это божий дар. Лучше не скажешь. Никогда не забуду, как играл против этих парней. А также, как играл в «Бостоне» с Маршаном, Бержероном, Крейчи, Пастрняком, Харой.

Все ребята, с которыми я играл, были очень талантливы. Но дверь не закрыта, пока она не закрыта окончательно. Никогда не знаешь, что может быть дальше. Может, я проведу великолепный сезон в КХЛ, и кто-то в Северной Америке заинтересуется моим опытом, чтобы я мог учить молодых ребят жизни и игре на высоком уровне. Было бы здорово вернуться в НХЛ. Возможно, я смогу взять с собой в Северную Америку и своих новых русских друзей из «Сочи», было бы круто», — сказал Морроу в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Полное интервью с Джо Морроу читайте на «Чемпионате»:

«Канадцы не против играть в России». Интервью с новичком «Сочи» Джо Морроу «Канадцы не против играть в России». Интервью с новичком «Сочи» Джо Морроу
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