Президент «Локомотива» рассказал, почему клуб сохранил Максима Шалунова

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев объяснил причины, по которым клуб сохранил в своём составе нападающего Максима Шалунова.



«Во-первых, мы берём игроков не для того, чтобы при первой неудаче расставаться. Да, я признаю, что предыдущий сезон не получился. Но мы верим в Шалунова, в его талант, способности. Я думаю, придут голы, придёт игра, и он будет играть не хуже, чем в ЦСКА. Не сразу пошла игра. Причин много – прошлая предсезонка, травма. Он нестандартный игрок с отличными качествами. Я считаю, мы должны верить в него», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.



Напомним, «Локомотив» в первой игре сезона КХЛ-2022/2023 встретится в гостях с «Автомобилистом» (2 сентября, начало — в 17:00 мск).