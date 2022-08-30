Радулов ищет в соцсетях человека, который перевезёт его клюшки из США в Россию

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов обратился к своим подписчикам с просьбой.



«Дорогие подписчики! Кто в ближайшие дни летит из Америки, желательно из Нью-Йорка в Россию?! Нужно перевезти клюшки. Напишите в direct», – написал хоккеист в одной из соцсетей.



Напомним, последние шесть лет Радулов выступал в Национальной хоккейной лиге. Сезон-2021/2022 он провёл в составе «Даллас Старз», после чего подписал контракт с «Ак Барсом». Также в НХЛ россиянин играл за «Нэшвилл Предаторз» и «Монреаль Канадиенс».



Ранее в Континентальной хоккейной лиге 36-летний форвард играл за уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА. На его счету 483 матча, в которых он набрал 581 (193+388) очко. Радулов является четвёртым бомбардиром за всю историю КХЛ.