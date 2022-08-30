Генеральный директор «Трактора» вошёл в состав правления КХЛ

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин единогласным решением членов Совета директоров КХЛ вошёл в новый руководящий состав.

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«Главным пунктом очередного заседания Совета директоров КХЛ было избрание состава правления на два года. На нём были выбраны представители Континентальной хоккейной лиги и клубов. Одним из них стал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

Представителей «Трактора» не было в высших органах управления КХЛ с 2014 года», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале клуба.

Иван Анатольевич Савин – российский хоккеист, воспитанник школы челябинского хоккея, провёл пять сезонов за ХК «Трактор». Он является чемпионом Универсиады, обладателем Кубка европейских чемпионов, чемпионом Высшей лиги и бронзовым призёром чемпионата России.