39-летний Иван Савин стал новым генеральным директором «Трактора», информирует пресс-служба челябинского клуба. Отмечается, что Борис Видгоф в должности вице-президента клуба сосредоточится на контроле финансово-хозяйственной деятельности и выстраивании взаимоотношений со спонсорами.
«По решению президента ХК «Трактор», губернатора Челябинской области Алексея Текслера новым генеральным директором хоккейного клуба «Трактор» назначен Иван Савин. Данное решение продиктовано стратегией на усиление клуба в следующем спортивном сезоне. Непосредственное руководством клубом будет осуществлять профессиональный хоккеист, бизнесмен, который знает проблемы и особенности системы изнутри.
Иван Анатольевич Савин – российский хоккеист, воспитанник легендарной школы челябинского хоккея, провёл пять сезонов в «Тракторе», являлся лидером команды. Игрок хорошо знаком болельщикам челябинского хоккея. За годы спортивной карьеры стал чемпионом Универсиады, обладателем Кубка Европейских чемпионов, чемпионом Высшей лиги и бронзовым призёром чемпионата России.
Иван Анатольевич Савин является председателем совета директоров в ООО «ЗаряД», где производят профессиональную хоккейную амуницию. Хорошо знаком как с работой в системе хоккейного клуба, так и в коммерческой структуре. Его профессиональные и спортивные достижения усилят спортивный результат «Трактора», — говорится в официальном заявлении челябинцев.
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