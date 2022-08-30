Сергей Калинин рассказал о самом ярком моменте игры в НХЛ

Капитан челябинского «Трактора» Сергей Калинин рассказал о самом ярком моменте во время выступления в НХЛ. С 2015 по 2017 год форвард выступал за «Нью-Джерси Дэвилз», в 2017-м — за «Торонто Мэйпл Лифс».
«Если из игры — то «хет-трик Горди Хоу». Это запоминающийся момент, и атмосфера была супер, играли с принципиальным соперником (речь о матче с «Рейнджерс» в феврале 2016 года. — Прим. «Чемпионата»). Какие-то моменты вспоминаю, когда очень хотелось вернуться домой, когда не получалось. Спустя время думаешь: можно было так сделать и так сделать, анализируешь это. Но стараюсь об этом не думать, у меня здесь и сейчас команда, которой я должен отдаваться полностью», — сказал Калинин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полное интервью читайте на «Чемпионате» завтра, 31 августа.
- 30 августа 2022
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