Сергей Калинин рассказал о самом ярком моменте игры в НХЛ

Капитан челябинского «Трактора» Сергей Калинин рассказал о самом ярком моменте во время выступления в НХЛ. С 2015 по 2017 год форвард выступал за «Нью-Джерси Дэвилз», в 2017-м — за «Торонто Мэйпл Лифс».

«Если из игры — то «хет-трик Горди Хоу». Это запоминающийся момент, и атмосфера была супер, играли с принципиальным соперником (речь о матче с «Рейнджерс» в феврале 2016 года. — Прим. «Чемпионата»). Какие-то моменты вспоминаю, когда очень хотелось вернуться домой, когда не получалось. Спустя время думаешь: можно было так сделать и так сделать, анализируешь это. Но стараюсь об этом не думать, у меня здесь и сейчас команда, которой я должен отдаваться полностью», — сказал Калинин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» завтра, 31 августа.