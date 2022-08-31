Калинин: в перерыве одной из игр Сумманен сел на тренажёр и включил самую жёсткую скорость

Форвард «Трактора» Сергей Калинин вспомнил о своём опыте игры за «Авангард» под руководством Раймо Сумманена.
«Как специалист он достаточно сильный, один из самых сильных тренеров, с которыми я работал. У него своё видение жизни и хоккея, есть масса примеров и ситуаций из жизни, просто надо с пониманием реагировать на те выпады, которые он делает, прислушиваться к нему.
Один из примеров: мы проигрывали в ходе одной из встреч. Команда была расхлябанная, и после первого периода персонал в раздевалку занёс тренажёрный велосипед. Никто не понял, для чего он, и тут заходит Раймо — в пиджаке, в туфлях, включил тренажёр на самую жёсткую скорость и крутит тридцать секунд. Потом он слез и сказал: «Вот так надо работать, тогда мы выиграем», — сказал Калинин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полное интервью с Сергеем Калининым читайте на «Чемпионате».
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