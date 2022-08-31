Вайсфельд: «Локомотив» — команда без полёта. Сомневаюсь, что они будут бороться за кубок

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о трансферной политике «Локомотива».

«Что-то мне подсказывает, что «Локомотив» всё равно в сторону иностранцев будет смотреть, и сейчас он не берёт легионеров не из-за принципиальной позиции, а потому что на рынке нет людей, которые реально могут усилить команду. Если кто-то появится в течение сезона, то они подпишут.



Сейчас у «Локомотива» я вижу хорошую, добротную команду, но без полёта. Возможно, они возьмут своё как раз за счёт ровного состава и хорошей организации, но чтобы бороться за Кубок Гагарина… Честно говоря, у меня сомнения.



Иммунитет у Никитина от быстрого увольнения, если начало сезона не задастся? Иммунитета не может быть ни у кого. Того же Никитина убирали из ЦСКА за то, что он проиграл финал в шести матчах. Может быть всё что угодно, но на данный момент я не вижу никаких предпосылок, почему могут убрать Никитина из «Локомотива», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Полное интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте завтра, 1 сентября, на «Чемпионате».