Вайсфельд: «Локомотив» — команда без полёта. Сомневаюсь, что они будут бороться за кубок

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о трансферной политике «Локомотива».
«Что-то мне подсказывает, что «Локомотив» всё равно в сторону иностранцев будет смотреть, и сейчас он не берёт легионеров не из-за принципиальной позиции, а потому что на рынке нет людей, которые реально могут усилить команду. Если кто-то появится в течение сезона, то они подпишут.
Сейчас у «Локомотива» я вижу хорошую, добротную команду, но без полёта. Возможно, они возьмут своё как раз за счёт ровного состава и хорошей организации, но чтобы бороться за Кубок Гагарина… Честно говоря, у меня сомнения.
Иммунитет у Никитина от быстрого увольнения, если начало сезона не задастся? Иммунитета не может быть ни у кого. Того же Никитина убирали из ЦСКА за то, что он проиграл финал в шести матчах. Может быть всё что угодно, но на данный момент я не вижу никаких предпосылок, почему могут убрать Никитина из «Локомотива», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.
Полное интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте завтра, 1 сентября, на «Чемпионате».
- 31 августа 2022
-
21:00
-
20:30
-
19:59
-
19:34
-
18:58
-
18:33
-
18:00
-
17:26
-
16:46
-
16:15
-
15:45
-
15:06
-
15:00
-
14:15
-
14:06
-
13:36
-
13:28
-
12:46
-
12:41
-
12:00
-
11:56
-
11:52
-
11:30
-
11:04
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
10:36
-
10:30
-
10:17
-
10:15
-
10:00
-
09:33
-
09:31
-
09:03