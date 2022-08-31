Экс-форвард «Динамо» Мск и «Авангарда», не игравший 2 года из-за травм, вернулся в хоккей

Форвард Евгений Мозер подписал контракт с санкт-петербургским «Динамо», сообщается на официальном сайте ВХЛ.



«Нападающий, выходивший на лёд в составе динамовцев на турнире им. Шилова, подписал полноценный контракт с клубом», — говорится в сообщении.



Напомним, 29-летний воспитанник омской школы хоккея выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Авангард», «Торпедо», московское «Динамо» и «Автомобилист». Всего Мозер принял участие в 334 матчах в КХЛ, в которых забросил 46 шайб и отдал 35 результативных передач, суммарно набрав 81 очко. Последние два года хоккеист пропустил из-за травм.

Профессиональную карьеру нападающий начинал в «Омских Ястребах». В 2013 году Мозер стал обладателем Кубка Харламова. В том же сезоне форвард выиграл бронзовые награды молодёжного чемпионата мира, а также провёл дебют в КХЛ.