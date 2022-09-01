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Вайсфельд назвал условие, при котором «Салават» сможет «пошуметь» в новом сезоне КХЛ

Вайсфельд назвал условие, при котором «Салават» сможет «пошуметь» в новом сезоне КХЛ
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от игры «Салавата Юлаева» в новом сезоне КХЛ.

«Почему-то мне кажется, что результат уфимцев будет примерно такой, что и был в последние годы. Но я бы вот на что обратил внимание. В конце прошлого сезона у «Салавата» очень хорошо проявила себя молодёжь, и если эти ребята удовлетворятся только лишь тем, что они игроки основного состава, то особых перспектив у Уфы нет.

Если они — Башкиров, Алалыкин, Пименов, Пустозёров — сделают всё возможное, чтобы шагнуть вперёд в развитии, если они поставят себе цель стать лидерами команды и пойдут в сезон с такими амбициями, то тогда «Салават» сможет пошуметь. В противном случае — нет, потому что опытные новички, например, Хо-Сэнг и Хмелёвски, сильные игроки, но я не думаю, что это те люди, которые могут изменить команду и сделать разницу», – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Полное интервью с Леонидом Вайсфельдом читайте на «Чемпионате».

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