«ЦСКА впечатляет, «Трактор» стал слабее». Разбор от Вайсфельда перед стартом сезона КХЛ

Уже сегодня вечером, 1 сентября, матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Металлургом» стартует очередной сезон КХЛ. Перед началом регулярки корреспондент «Чемпионата» пообщался с комментатором КХЛ ТВ, известным в прошлом арбитром и генеральным менеджером ряда клубов и нашим постоянным экспертом Леонидом Вайсфельдом о самых интересных командах лиги.

Из интервью вы узнаете, почему Леонид Владленович впечатлён ЦСКА и не верит в «Северсталь», готов ли он вручить Кубок Гагарина «Ак Барсу» прямо сейчас и что нужно «Салавату», чтобы пошуметь, а также многое другое. Разогреваемся перед сезоном!

«Насторожило интервью генменеджера «Торпедо» Гафурова о целях команды. Считаю, это некая отмазка»

— ЦСКА сохранил мощный состав, а Фёдоров — уже не тренер-новичок. Выходит, армейцы — это снова главный фаворит как минимум на Западе КХЛ?

— Первое, что надо сказать — мы сейчас основываемся на играх предсезонных турниров. Однако у них зачастую нет никакой взаимосвязи с тем, что будет в регулярке, потому что тренеры по-разному подходят к летним матчам. Но всё-таки, если отталкиваться от контрольных встреч, я бы сказал, что ЦСКА, безусловно, один из основных фаворитов чемпионата. На меня лично они серьёзное впечатление произвели. Казалось ведь, что они выиграли Кубок Гагарина весной, поздно закончили тот сезон, поздно начали играть в межсезонье, мало матчей провели, но они с таким огромным запасом сейчас играют! Меня это очень впечатлило.



— Есть ощущение, что СКА просел в качестве исполнителей и стал более простой и рабочей командой. Что вы ждёте от петербуржцев в этом сезоне?

— Отчасти это так, но нужно понимать, что просели-то в качестве все. Я думаю, что в СКА очень талантливая молодёжь, да и в целом игроки, и если тренерскому штабу удастся объединить ребят общей целью — именно выиграть Кубок, а не просто поиграть в хоккей, то СКА тоже сможет претендовать на высокие места.

Предсезонка СКА Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— «Локомотив», начинающий сезон без легионеров, не радовал в предсезонных матчах. Способен Никитин построить команду, которая сможет выйти хотя бы в финал конференции?

— Что-то мне подсказывает, что они всё равно в сторону иностранцев будут смотреть, и сейчас «Локомотив» не берёт легионеров не из-за принципиальной позиции, а потому что на рынке нет людей, которые реально могут усилить команду. Если кто-то появится в течение сезона, то они подпишут.



Сейчас у «Локомотива» я вижу хорошую, добротную команду, но без полёта. Возможно, они возьмут своё как раз за счёт ровного состава и хорошей организации, но чтобы бороться за Кубок Гагарина… Честно говоря, у меня сомнения.



— У президента «Локомотива» Юрия Яковлева низкий порог терпения к тренерам. Может, у наставника-чемпиона Никитина есть какой-то иммунитет?

— Иммунитета не может быть ни у кого. Того же Никитина убирали из ЦСКА за то, что он проиграл финал в шести матчах. Может быть всё что угодно, но на данный момент я не вижу никаких предпосылок, почему могут убрать Никитина из «Локомотива».

— В московском «Динамо» избавились от звёзд, в команде много молодёжи. Вы верите в новую концепцию бело-голубых?

— А что в неё верить-то? Они сказали, что у них меняется вектор развития, что они теперь будут подключать молодёжь. Переводя на русский язык: финансирование уменьшилось. Сейчас это добротная, рабочая команда, но если они принципиально что-то не изменят, то очень сомневаюсь, что будут претендовать на Кубок.



— Способна ли «Северсталь» шагнуть в топ-4 Запада и не слишком ли утопичны идеи Ларионова в «Торпедо»?

— Насчёт «Северстали» очень сомневаюсь. При всём уважении к Андрею Разину, потенциал у череповчан невысокий. Понятно, что тренер будет выжимать из ребят, они будут пытаться прыгать выше головы, но всё равно их потенциал не позволит это сделать.



Что касается «Торпедо», то, если честно, меня очень насторожило одно интервью генменеджера клуба Максима Гафурова. Вкратце смысл там был такой: сейчас привлекаем яркой и красочной игрой болельщиков, а о результате будем думать, когда построим новый дворец. Считаю, что это некая отмазка. Но вообще, будет очень любопытно посмотреть, как в «Торпедо» реализуют то, что они декларируют. В интервью всё выглядит очень красиво.

«Если оба вратаря «Авангарда» будут играть, как в последние годы, то шансов у них нет вообще никаких»

— Много разговоров про «дрим-тим» в «Ак Барсе». Что вы думаете о перспективах казанцев?

— Конечно, это очень хорошая команда с мастеровитыми игроками, и у неё есть шанс выиграть Кубок Гагарина. Но отдавать им трофей прямо сейчас, как делают многие, я бы не стал. Всё-таки очень сложно объединить такой звёздный состав общей идеей и сделать так, чтобы не было каких-то обид по поводу игрового времени или других моментов. Возможно, не все люди смогут смириться с той ролью, которую придётся выполнять, потому что в других командах они были звёздами. Это очень непростая задача для Олега Знарка, но ни в коем случае не говорю, что он не сможет её решить.

— «Авангард», вероятно, ждёт эмоциональный сезон. Как это отразится на клубе? И верите ли вы во вратарский тандем Галимов — Демченко?

— Никогда не знаешь, как могут отразиться эти встряски. Тот же «Авангард» в первый год после переезда в Балашиху вышел в финал Кубка Гагарина, хотя, казалось бы, всё было против них. Сейчас у «ястребов» тоже проблемы, но это приятные проблемы. Они возвращаются в родной город, получают суперсовременную арену. Да, будет немного непривычно, но хлопоты приятные. Не исключаю, что это только положительно на команде отразится.



Вратарский дуэт вызывает у меня большие сомнения. Но и генменеджер «Авангарда» Алексей Волков сам заявлял в интервью, что клуб искал иностранного голкипера, но несколько вариантов сорвалось. Это говорит о том, что и в самом клубе не очень-то верят в этот тандем. Понятно, что на безрыбье и рак щука, но тут дело в другом — этих вратарей подписали, потому что у Галимова и Демченко были неплохие сезоны. И да, если эти ребята покажут свой лучший хоккей — скажем, Демченко будет играть как в свой лучший сезон в «Тракторе», а Галимов — как когда-то в «Ак Барсе» или ЦСКА, то тогда у этого дуэта шанс есть. Если же оба вратаря будут выглядеть, как в последние годы, то шансов нет вообще никаких.

Предсезонка «Авангарда» Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— У «Магнитки» выдалось спокойное межсезонье. Это плюс для клуба?

— Думаю, плюс в том, что у них был сильный состав и они его сохранили. Кроме того, у «Металлурга» подошла к основе группа очень сильных молодых игроков, и у Ильи Воробьёва теперь появилась хорошая вариативность, особенно в нападении.



Также «Металлург» подписал Эдди Паскуале. Я не большой фанат этого вратаря, но, учитывая опыт канадца и Кошечкина, «Магнитка» получает шикарный тандем голкиперов. С моей точки зрения, и без того сильный «Металлург» в этом году ещё усилился.



— Готов ли «Трактор» сделать шаг вперёд в соответствии со своей стратегией развития?

— С моей точки зрения, декларирование долгосрочных стратегий — это популизм. Если же говорить о предстоящем сезоне, то «Трактор» остаётся очень сильной командой, но, очевидно, он стал слабее, чем в прошлом сезоне. Это касается и вратарской линии, и нападения.

— У «Салавата» новые легионеры, новый тренер, много молодёжи. На что рассчитывать Уфе в первый год эпохи без финнов?

— Почему-то мне кажется, что результат будет примерно такой же, что и был в последние годы. Но я бы вот на что обратил внимание. В конце прошлого сезона у «Салавата» очень хорошо проявила себя молодёжь, и если эти ребята удовлетворятся только лишь тем, что они игроки основного состава, то особых перспектив у Уфы нет. Если они — Башкиров, Алалыкин, Пименов, Пустозёров — сделают всё возможное, чтобы шагнуть вперёд в развитии, если они поставят себе цель стать лидерами команды и пойдут в сезон с такими амбициями, то тогда «Салават» сможет пошуметь. В противном случае — нет, потому что опытные новички, например, Хо-Сэнг и Хмелёвски, сильные игроки, но я не думаю, что это те люди, которые могут изменить команду и сделать разницу.