Панарин — об обменах «Рейнджерс»: не хотел об этом думать. Жил 10 дней без связи в лесу

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, следил ли летом за изменениями в составе клуба.



«Мне Алиса рассказывала новости, кого обменяли, кого подписали, туда-сюда. Если честно, не хотел об этом думать. Вот Райана Строума не будет — но что об этом рассуждать летом? Что я смогу изменить?



Жил 10 дней без связи в лесу. Там у рабочего был в бытовке вай-фай. Но мне вот он на хрен не нужен. Мы с другом Артёмом вставали в 4:30 утра, через час шли на рыбалку. Посидели с удочками, потренировались, до 11 утра уже всё сделали. Вот это день! Красота!



Какой интернет? Какие новости?! Потом пошли — земляники в лесу прям горстями наелись. Лицо красное от сока, на душе — счастье.



Какие дальнейшие планы? Ещё в конце июля собирался улететь в Нью-Йорк. Тренироваться пора, особенно нет времени. Дом достроил? Всё нормально? Там-то, под Нью-Йорком, всё отлично. И дом достроен, и бросковая зона есть. А когда сезон начнётся, вообще всё будет замечательно. Жаль, что лето снова так быстро пролетело. Но и к хоккею пора вернуться», — цитирует Панарина «Матч ТВ».

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