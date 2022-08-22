Российские игроки заняли весь топ-3 в рейтинге лучших вингеров НХЛ по версии NHL Network

Американская сеть кабельного и спутникового телевидения NHL Network опубликовала в «Твиттере» собственный ежегодный рейтинг лучших крайних нападающих в НХЛ. Примечательно, что весь пьедестал заняли российские хоккеисты.

Лучшим крайним нападающим признан 36-летний российский игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, второе место – у форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, а замкнул тройку лучших Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд».

Весь рейтинг топ-20 выглядит следующим образом: