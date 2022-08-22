Российские игроки заняли весь топ-3 в рейтинге лучших вингеров НХЛ по версии NHL Network
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Американская сеть кабельного и спутникового телевидения NHL Network опубликовала в «Твиттере» собственный ежегодный рейтинг лучших крайних нападающих в НХЛ. Примечательно, что весь пьедестал заняли российские хоккеисты.
Лучшим крайним нападающим признан 36-летний российский игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, второе место – у форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, а замкнул тройку лучших Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд».
Весь рейтинг топ-20 выглядит следующим образом:
- Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
- Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
- Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).
- Митч Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»).
- Джонатан Юбердо («Калгари Флэймз»).
- Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»).
- Джонни Годро («Коламбус Блю Джекетс»).
- Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»).
- Брэд Маршан («Бостон Брюинз»).
- Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»).
- Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).
- Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»).
- Кайл Коннор («Виннипег Джетс»).
- Джейк Гюнцель («Питтсбург Пингвинз»).
- Джейсон Робертсон («Даллас Старз»).
- Крис Крайдер («Нью-Йорк Рейнджерс»).
- Алекс Дебринкэт («Оттава Сенаторз»).
- Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш»).
- Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»).
- Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»).
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