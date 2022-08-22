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Российские игроки заняли весь топ-3 в рейтинге лучших вингеров НХЛ по версии NHL Network

Российские игроки заняли весь топ-3 в рейтинге лучших вингеров НХЛ по версии NHL Network
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Американская сеть кабельного и спутникового телевидения NHL Network опубликовала в «Твиттере» собственный ежегодный рейтинг лучших крайних нападающих в НХЛ. Примечательно, что весь пьедестал заняли российские хоккеисты.

Лучшим крайним нападающим признан 36-летний российский игрок «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, второе место – у форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, а замкнул тройку лучших Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд».

Весь рейтинг топ-20 выглядит следующим образом:

  1. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
  2. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
  3. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).
  4. Митч Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»).
  5. Джонатан Юбердо («Калгари Флэймз»).
  6. Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»).
  7. Джонни Годро («Коламбус Блю Джекетс»).
  8. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»).
  9. Брэд Маршан («Бостон Брюинз»).
  10. Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»).
  11. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).
  12. Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»).
  13. Кайл Коннор («Виннипег Джетс»).
  14. Джейк Гюнцель («Питтсбург Пингвинз»).
  15. Джейсон Робертсон («Даллас Старз»).
  16. Крис Крайдер («Нью-Йорк Рейнджерс»).
  17. Алекс Дебринкэт («Оттава Сенаторз»).
  18. Габриэль Ландеског («Колорадо Эвеланш»).
  19. Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»).
  20. Марк Стоун («Вегас Голден Найтс»).
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