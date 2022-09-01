Кошелев удвоил преимущество «Металлурга» в первом периоде матча за Кубок Открытия

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» продолжается матч за Кубок Открытия Фонбет КХЛ между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». В концовке первого периода встречи счёт 2:0 в пользу «Магнитки».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 14-й минуте в большинстве удвоил преимущество гостей форвард Семён Кошелев. Максим Карпов из угла сделал пас на левый круг вбрасывания, а Кошелев с «усов» несильным броском направил шайбу в ближний угол ворот.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, ЦСКА обыграл «Металлург» в финале Кубка Гагарина — 2022 в серии со счётом 4-3. В 2021 году армейцы уступили в финале плей-офф «Авангарду» и в матче за Кубок Открытия также потерпели поражение (0:4).
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