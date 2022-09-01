С. Фёдоров — о победе со счётом 6:2: мне очень понравился «Металлург»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги встречи с «Металлургом» (6:2) в матче за Кубок Открытия Фонбет КХЛ.
«Конечно, начало игры оставляло желать лучшего. Пропустили пару неудачных голов, заработали ненужное большое удаление, очень много эмоций было. Мы сыграли три разных периода, но я рад за команду, что нашли в себе силы немного успокоиться, а когда «Магнитка» дала слабину, мы забили первый гол, потом второй и потом все остальные голы.
Нашему вратарю огромное спасибо, во втором периоде было семь подряд голевых моментов в нашей зоне. Не знаю, как бы всё сложилось. На пять минут мы выключились из игры, и это было нехарактерно для нашей команды. Тем не менее довели игру до логического завершения. Мне очень понравился «Металлург», быстрая команда, против которой нелегко играть, особенно проигрывая 0:2», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 1 сентября 2022
-
22:51
-
22:31
-
22:26
-
22:20
-
22:14
-
22:11
-
22:00
-
21:49
-
21:42
-
21:27
-
21:23
-
21:11
-
21:05
-
20:45
-
20:15
-
19:52
-
19:35
-
19:30
-
19:21
-
19:03
-
18:23
-
17:51
-
17:27
-
17:15
-
16:51
-
16:41
-
16:15
-
15:47
-
15:06
-
14:30
-
14:09
-
13:31
-
13:12
-
13:12
-
13:00