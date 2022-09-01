С. Фёдоров — о победе со счётом 6:2: мне очень понравился «Металлург»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги встречи с «Металлургом» (6:2) в матче за Кубок Открытия Фонбет КХЛ.



«Конечно, начало игры оставляло желать лучшего. Пропустили пару неудачных голов, заработали ненужное большое удаление, очень много эмоций было. Мы сыграли три разных периода, но я рад за команду, что нашли в себе силы немного успокоиться, а когда «Магнитка» дала слабину, мы забили первый гол, потом второй и потом все остальные голы.



Нашему вратарю огромное спасибо, во втором периоде было семь подряд голевых моментов в нашей зоне. Не знаю, как бы всё сложилось. На пять минут мы выключились из игры, и это было нехарактерно для нашей команды. Тем не менее довели игру до логического завершения. Мне очень понравился «Металлург», быстрая команда, против которой нелегко играть, особенно проигрывая 0:2», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.