Главный тренер ЦСКА — об удалении Полтапова: ошибаются все, кроме тех, кто на печке

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал удаление Прохора Полтапова в матче с «Металлургом» (6:2).



«Удаление Полтапова? Это удаление никак не уменьшает его шансы на попадание в основной состав команды. Прохор провёл очень хорошие полторы недели в конце предсезонного сбора, здорово смотрелся, играл в двух пятёрках в матче с «Куньлунем». А сегодня я уже по разминке видел, что он немного нервничает и волнуется. В общем, я его не узнал. Как следствие – всё заключено в деталях, эмоции сыграли определённую роль. К тому же я не видел самого удаления и удара, но два арбитра чётко определили удар в голову, поэтому мы получили такой штраф.



Это определённый опыт, и мы должны ему помочь, разобрать его подготовку к игре и пересмотреть моменты. В стартовом листе второе звено – это большая ответственность. Он хотел сделать что-то большее, и это привело к такого рода шагу. Мы должны работать с ним. Ошибаются все, кроме тех людей, которые на печке», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.