Соркин сцепился с Минулиным, Матыцин участвовал во вбрасывании. Фото победы ЦСКА

1 сентября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче за Кубок Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:2 (0:2, 5:0, 1:0).



В составе армейского клуба заброшенными шайбами отметились нападающие Михаил Григоренко (дубль), Данил Юртайкин, Сергей Плотников, Семён Панкратов и Павел Карнаухов. У «Металлурга» отличились форварды Павел Акользин и Семён Кошелев.



Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Металлург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (2:6) в матче за Кубок Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги.



«ЦСКА с победой. На 1 сентября нам преподали хороший урок. По сегодняшней игре мы его заслужили. ЦСКА был чемпионской командой, а мы не были командой-финалистом, которой были в прошлом году. Второй период провалили, пять голов пропустили, разгромный счёт показал, над чем нам работать. Будем разбираться.



Какой комплекс? Они сегодня были лучше, мы были хуже. Вот и всё. Нам надо быстрее двигаться, отдавать хорошие пасы. Если каждый пас не на клюшку, то тогда будут проблемы», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.