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Каменев: при игре в равных составах у «Магнитки» было не так много шансов

Каменев: при игре в равных составах у «Магнитки» было не так много шансов
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Нападающий ЦСКА Владислав Каменев поделился мнением о победе над «Металлургом» (6:2) в матче Кубка Открытия Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

«Эмоции отличные: намного больше радует такая победа, когда отыгрываешься с 0:2 с такой хорошей командой.

Понятно, в первом периоде удаления подкосили, в меньшинстве тяжело играть, а потом при игре «пять на пять» не так много шансов было.

Была пара спорных моментов на вбрасываниях, когда нужно определиться, стоит ли удалять. Мне это видно как центральному нападающему: когда проигрываешь вбрасывания, то до последнего пытаешься что-то сделать, выковырять шайбу, ныряешь за соперником, и сейчас за это удаляют. Можно смотреть на это получше, и бывают моменты, когда стоит давать удаления, но бывает и когда не стоит», — цитирует Каменева ТАСС.

ЦСКА во второй раз одержал победу в Кубке Открытия в своей истории.

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