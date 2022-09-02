Генменеджер «Далласа»: рады, что Эттингер продолжит расти в клубе. Он — лидер в раздевалке

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал подписание контракта с голкипером Джейком Эттингером. 23-летний вратарь заключил трёхлетнее соглашение, по которому будет получать $ 4 млн в год.



«Выступление Джейка в прошлом сезоне говорит само за себя. Он обладает элитными физическими данными и умением держаться в воротах, а также демонстрирует феноменальную психологическую силу в ситуациях высокого давления.



Уравновешенность и характер Джейка вне льда сделали его лидером в нашей раздевалке. Он был ключевой частью успеха команды в прошлом сезоне, и мы рады тому, что он продолжит расти здесь, в Далласе», — приводит слова Нила официальный сайт «Старз».



В прошедшем регулярном сезоне НХЛ Эттингер принял участие в 48 матчах, отразив 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,53. В плей-офф на его счету семь игр, в которых он пропустил в среднем 1,81 шайбы, отразив 95,4% бросков.