Защитник «Рейнджерс» потребовал обмена и не появится в тренировочном лагере клуба

«Нью-Йорк Рейнджерс» рассматривает варианты обмена защитника клуба Нильса Лундквиста, сообщает New York Post.



22-летний шведский хоккеист с большой долей вероятности не появится в тренировочном лагере команды до совершения сделки по обмену. Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри находится на связи с агентом игрока, чтобы произвести обмен защитника в команду, где Лундквист получить возможность побороться за место в первых двух звеньях и в спецбригаде большинства.



В прошлом сезоне Лундквист провёл в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 25 матчей за «рейнджеров», заработав 4 (1+3) балла при показателе полезности «+4». У шведского защитника действует контракт новичка с кэпхитом $ 925 тыс.