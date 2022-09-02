Защитник «Рейнджерс» потребовал обмена и не появится в тренировочном лагере клуба
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«Нью-Йорк Рейнджерс» рассматривает варианты обмена защитника клуба Нильса Лундквиста, сообщает New York Post.
22-летний шведский хоккеист с большой долей вероятности не появится в тренировочном лагере команды до совершения сделки по обмену. Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри находится на связи с агентом игрока, чтобы произвести обмен защитника в команду, где Лундквист получить возможность побороться за место в первых двух звеньях и в спецбригаде большинства.
В прошлом сезоне Лундквист провёл в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 25 матчей за «рейнджеров», заработав 4 (1+3) балла при показателе полезности «+4». У шведского защитника действует контракт новичка с кэпхитом $ 925 тыс.
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