Миронов — капитан «Динамо» в новом сезоне КХЛ. Каблуков, О'Делл и Игумнов — ассистенты
Поделиться
Московское «Динамо» назвало имя капитана клуба на предстоящий сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги, а также ассистентов.
Капитаном бело-голубых стал защитник Андрей Миронов, в качестве ассистентов выступят Илья Каблуков, Эрик О'Делл и Иван Игумнов.
«Капитан Миронов и его ассистенты», — подписала фото игроков пресс-служба «Динамо».
28-летний Миронов является воспитанником бело-голубых. Он выступал за клуб с 2012 по 2017 год, а затем, после одного сезона за океаном, снова вернулся в клуб. На его счету 497 матчей в КХЛ, в которых он набрал 116 (29+87) очков при показателе полезности "+26".
Завтра, 3 сентября, «Динамо» проведёт первый матч регулярного сезона, дома приняв «Ак Барс». Начало — в 13:00 мск.
Комментарии
- 2 сентября 2022
-
15:48
-
15:40
-
14:57
-
14:46
-
14:34
-
14:33
-
14:27
-
14:15
-
13:59
-
13:46
-
13:40
-
13:23
-
13:15
-
12:39
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:13
-
10:40
-
10:25
-
10:07
-
09:46
-
09:30
-
09:26
-
09:02
-
08:46
-
08:19
-
08:13
-
01:36
- 1 сентября 2022
-
23:02
-
22:51
-
22:31
-
22:26
-
22:20
-
22:14
Партнерский контент