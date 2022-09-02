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Миронов — капитан «Динамо» в новом сезоне КХЛ. Каблуков, О'Делл и Игумнов — ассистенты

Миронов — капитан «Динамо» в новом сезоне КХЛ. Каблуков, О'Делл и Игумнов — ассистенты
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Московское «Динамо» назвало имя капитана клуба на предстоящий сезон Фонбет Континентальной хоккейной лиги, а также ассистентов.

Капитаном бело-голубых стал защитник Андрей Миронов, в качестве ассистентов выступят Илья Каблуков, Эрик О'Делл и Иван Игумнов.

«Капитан Миронов и его ассистенты», — подписала фото игроков пресс-служба «Динамо».

28-летний Миронов является воспитанником бело-голубых. Он выступал за клуб с 2012 по 2017 год, а затем, после одного сезона за океаном, снова вернулся в клуб. На его счету 497 матчей в КХЛ, в которых он набрал 116 (29+87) очков при показателе полезности "+26".

Завтра, 3 сентября, «Динамо» проведёт первый матч регулярного сезона, дома приняв «Ак Барс». Начало — в 13:00 мск.

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