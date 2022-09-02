«Спартак» забил победный гол на последних минутах после грубейшей ошибки защитника «Амура»

Нападающий «Спартака» Илья Талалуев принёс победу москвичам во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» на 57-й минуте. Его гол выдался курьёзным из-за грубой ошибки защитника хабаровчан Руслана Педана.
Игрок обороны завозился с шайбой в своей зоне, форвард красно-белых навязал ему борьбу. Педан сохранил шайбу и направился за свои ворота, однако, когда он начал выезжать из-за них, Талалуев обокрал защитника и проткнул шайбу в ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).
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