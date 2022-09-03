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«Рейнджерс» пригласили на просмотр форварда Веси, игравшего за клуб с 2016 по 2019 год

«Рейнджерс» пригласили на просмотр форварда Веси, игравшего за клуб с 2016 по 2019 год
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Нападающий Джимми Веси приглашён на просмотр в «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает CapFriednly.

Отмечается, что 29-летний форвард подписал пробный контракт с клубом из Нью-Йорка.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Веси выступал за «Нью-Джерси Дэвилз». На его счету 68 матчей в рамках регулярного чемпионата, в которых он набрал 15 (8+7) очков при показателе полезности «-24».

Отметим, что Веси уже играл за «Рейнджерс» в период с 2016 по 2019 год. Тогда он перешёл в команду после получения приза Хоби Бейкера как лучшего игрока студенческого хоккея США. Также форвард выступал за «Баффало Сэйбрз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс».

В общей сложности Веси провёл в НХЛ 422 матча, набрав 135 (72+63) очков.

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