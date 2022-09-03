«Рейнджерс» пригласили на просмотр форварда Веси, игравшего за клуб с 2016 по 2019 год

Нападающий Джимми Веси приглашён на просмотр в «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает CapFriednly.



Отмечается, что 29-летний форвард подписал пробный контракт с клубом из Нью-Йорка.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Веси выступал за «Нью-Джерси Дэвилз». На его счету 68 матчей в рамках регулярного чемпионата, в которых он набрал 15 (8+7) очков при показателе полезности «-24».



Отметим, что Веси уже играл за «Рейнджерс» в период с 2016 по 2019 год. Тогда он перешёл в команду после получения приза Хоби Бейкера как лучшего игрока студенческого хоккея США. Также форвард выступал за «Баффало Сэйбрз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс».



В общей сложности Веси провёл в НХЛ 422 матча, набрав 135 (72+63) очков.