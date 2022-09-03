«Барыс» назвал имя капитана и ассистентов в новом сезоне КХЛ
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Нападающий Никита Михайлис будет капитаном «Барыса» в сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает телеграм-канал казахстанского клуба.
Отмечается, что функции ассистентов будут выполнять Линден Вей, Антон Сагадеев и Алихан Асетов.
27-летний Михайлис выступает за клуб из Нур-Султана с 2014 года. На его счету 353 матча в рамках КХЛ и Кубка Гагарина, в которых он забросил 84 шайбы и отдал 96 результативных передач при показателе полезности «+3».
31-летний Вей выступает за «Барыс» с 2021 года, ранее он играл за клуб в 2017 и 2018 годах. 28-летний Сагадеев также вернулся в клуб в 2021-м, после того как выступал за него ранее с 2017 по 2021-й. 26-летний Асетов с 2013 года является игроком «Барыса».
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