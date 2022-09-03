Александр Мальцев: мы научили канадцев играть быстро и в пас

Двукратный олимпийский чемпион, легенда «Динамо» Александр Мальцев поделился мнением о том, как Суперсерия 1972 года изменила игру России и Канады.



«Канадцы в тех матчах действовали так грубо и грязно, что даже своего вратаря этим шокировали, кто был главным костоломом? Да все были. Канадцы никого из нас мимо не пропускали. У них такая игра была – с постоянными нарушениями. А вот после Суперсерии они свой стиль поменяли. Взяли у нас самое хорошее, а вот мы у них, наоборот, – самое плохое.



Мы ли канадцев тогда научили играть быстро и в пас? Ну да. А мы у них переняли более жёсткую игру. После Суперсерии у нас и в чемпионате СССР появились на льду и стычки, и даже драки. Не такие, конечно, как у канадцев, но были потасовки», – цитирует Мальцева официальный телеграм-канал Федерации хоккея России.